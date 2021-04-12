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Belediyeden örnek proje

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:12
Belediyeden örnek proje

AKDAĞMADENİ ilçesinde beledi tarafından ‘Sıfır Atık’ tesisinin kurulmasına yönelik çalışmalara başlanıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, toplanan cam, plastik, kağıt, organik atık, evsel atıkların yaklaşık 500 metrekare kapalı alanı bulunan tesiste geri dönüştürülerek, çevre kirlenmesinin önüne geçileceğini, ekonomiye de katkı sağlanacağını söyledi. Yalçın, kapalı alandan oluşan atık getirme merkezinin yapım ihalesine çıkıldığını, makine ekipman alım çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Akdağmadeni’nde geri dönüşüm seferberliği sıfır atık yaklaşımıyla hayat bulacak. Belediye olarak evlere dağıtacağımız geri dönüşümlü atık toplama poşetleri ile atıkları düzenli olarak ekiplerimiz tarafından evlerden alınacak, ayrıca ilçemizin farklı noktalarında geçici atık toplama üniteleri oluşturacağız’’ dedi. Kurulacak ‘sıfır atık’ tesisinde ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandıracağını kaydeden Yalçın, ‘’Özellikle doğada yüz yıllar boyunca yok olmayan plastik atıkları, kuracağımız fabrikada geri dönüştürerek atıkları toplayacağımız çöp poşeti üreteceğiz. Doğamızı koruyan, israfa geçit vermeyen, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan hizmetlerimiz devam edecektir’’ diye konuştu. (Mehmet Doğan)

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Belediyeden örnek Proje
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