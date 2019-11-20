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Belediyeden okullara destek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel okulların talep ettiği ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

Belediyeden okullara destek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel okulların talep ettiği ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Belediyeden okullara destek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yunus Emre Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul bahçesine kamelya hediye etti.
Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Açıkel, okulların çevre düzenlemesi ve bu tür ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında belediye olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren okul idarecileri ve öğretmenler de Başkan Açıkel’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Okullara Destek
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