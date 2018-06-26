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Belediye’den malzeme yardımı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından güreş takımı sporcularına spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Belediye’den malzeme yardımı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından güreş takımı sporcularına spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Belediye’den malzeme yardımı

Eşofman takımı, yağmurluk ve spor çantasından oluşan malzemelerin dağıtımını Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun gerçekleştirdi. Sporun ve sporcu gençlerin daima destekçisi olacaklarını bildiren Coşgun, Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerin kendilerini geliştirdiği her alanda, yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Belediyenin güreş kulübüne kayıtlı sporcuların kendilerini geliştirmeleri ve bu alanda başarılı olmaları adına belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Coşgun, ‘’Yaptığımız malzeme yardımı ile gençlerimizi spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Sporcu gençlerimizin üstüne düşen tek şey de başarılı olmak için sürekli olarak çalışmaktır. Ayrıca 27 Haziranda Zonguldak ilinde yapılacak olan güreş şampiyonasında sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.

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