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Belediyeden Kırtasiye Yardımı

SARIKAYA Belediyesi tarafından 'Okula Merhaba Projesi' kapsamında ilçe ve köylerdeki ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtımını bu yıl da sürdürdü.

Belediyeden Kırtasiye Yardımı

SARIKAYA Belediyesi tarafından 'Okula Merhaba Projesi' kapsamında ilçe ve köylerdeki ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtımını bu yıl da sürdürdü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Belediyeden Kırtasiye Yardımı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'in de katıldığı programda öğrencilere dağıtılan kırtasiye yardım paketi içerisinde okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, güzel yazı defteri, resim defteri, kalemtraş, silgi, sulu boya seti, kuru boya seti, kalem, ataç, bant gibi okul malzemeleri bulunuyor. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, göreve başladıkları ilk yıldan itibaren uygulamaya koydukları 'Okula Merhaba Projesi' kapsamında ilkokul 1. sınıfa yeni başlayan çocuklara kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi. Başkan Açıkel, "Başkanlık görevini devraldığımız günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak farklı projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerimize yönelik kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Bundan sonrada öğrencilerimize yönelik yine farklı projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

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