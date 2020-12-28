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BELEDiYEDEN KAMPANYA

Yerköy Belediyesi ‘Bir Kardeşinle sende tanış’ adlı yadım kampanyası başlatarak, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:48
BELEDiYEDEN KAMPANYA

YERKÖY Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin, gıda, giyim, ısınma, eğitim, eşya gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ‘Bir Kardeşinle Sende Tanış’ isimli kampanyayı devreyi soktu. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, toplum olarak bizi biz yapan, bir arada tutan en güzel ve ahlaki vasıfların arasında acıların, sevinçlerin birlikte yaşanılıp, paylaşabilme duyguların yoğun bir şekilde varlığı olduğunu kaydetti. Başkan Yılmaz, yaşanılan zor süreçte, birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın insanlık onurunu rencide etmeden, sağ elin verdiğini sol ele göstermeden onların yanında olmaya, yüreklerini ısıtmaya, sofralarına aş, eğitimlerine destek, yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını bildirdi. Vatandaşların imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi bir ailenin elinden tutarak onların yüreklerini ısıtmalarını isteyen Başkan Yılmaz, ‘’Sofralarına aş, yaralarına merhem olmanızı istirham ediyor, İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin gıda, giyim, ısınma, eğitim, eşya gibi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bir yardım kampanyasını ilçemizde başlattık. Kampanyamıza katılarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak isteyen, yorgun yürekleri ısıtmak, hüzünlü yüzlerdeki tebessüme vesile olmak isteyen hemşehrilerimi ‘Bir Kardeşinle Sende Tanış’ yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına davet ediyorum. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın, belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi ile veya 0354-516-7000 nolu telefon numarasıyla iletişime geçerek bilgi almaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
BELEDiYEDEN KAMPANYA
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