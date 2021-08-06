BELEDiYEDEN KAMPANYA

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde belediye tarafından, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere destek amacıyla kampanya başlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Bilindiği üzere ülkemizin birçok noktasında devam eden büyük yangınların bir kısmı kahraman ekiplerimiz ve fedakâr vatandaşlarımızın gayretiyle kontrol altına alınmış olup bir kısmı da devam etmektedir. Yangın bölgelerinde evlerini kaybeden, bu zor süreçte büyük sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak bizlerin en asli görevidir’’ dedi Yalçın, ülkemizde yaşanan her sıkıntıda Akdağmadeni halkının yardımseverliğini gösterdiğini hatırlatarak, ‘’Zaman birlik olup yaraları sarma zamanıdır. Akdağmadeni Belediyesi olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıyoruz. İrtibatlarımız sonucunda özellikle ihtiyacı hissedilen kullanılmamış ev eşyaları, tabak- kaşık- tencere gibi yemek takımları, beyaz eşya, halı, kilim, battaniye, yorgan, yastık gibi yardım malzemeleri kabul edilecektir. Gönlü bol Akdağmadeni halkı her zaman olduğu gibi gereğini yapacak ve yangından etkilenen vatandaşlarımızı bir nebzede olsun rahatlatacak yardım kampanyasına destek verecektir’’ diye konuştu. Yalçın, Belediye Meydanında kurulan yardım toplama noktasına yardımların bırakılabileceğini, aynı zamanda belediye ile irtibata geçilerek yardım malzemelerinin alınması için talepte bulunulabileceğini kaydetti. Yalçın, ‘’Vakit yangından zarar görmüş kardeşlerimizle dayanışma ve yardımlaşma vaktidir. Yardımlarını esirgemeyen destek olan tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.