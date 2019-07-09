Belediyeden istişareye devam

Başkan Yalçın, esnaf ile belediye ilişkilerini geliştirmek, ortak hareket etmek adına düzenlemiş oldukları istişare toplantısında esnafın beklentileri, önerileri ve ilçe ekonomisi üzerine fikir alış verişinde bulunularak, bundan sonraki süreç için yol haritası çizmeye çalıştıklarını kaydetti. Belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Belediye Başkanı Yalçın, bundan sonra ki süreçte esnafla sık sık bir araya gelerek, ortak akılla hareket edileceğini bildirdi. Yalçın, '’İlçemizin sıkıntılarını ve esnafımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Belediye olarak esnafımızın işlerini geliştirmesinde, ilçe ekonomisinin canlanmasında üstümüze düşen görev neyse onu yapmaya hazırız. Bugün burada toplanmamızın sebebi esnafımızın istek ve önerilerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak, neler yapabiliriz bunun yolunu çizmektir. 13-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali ilçemiz ve esnafımız için oldukça önemlidir. Festivalin ilçe ekonomisine değer katacağını düşünüyoruz. Gerçekleştireceğimiz projelerimizle ilçemizi turizme açıp esnafımızla birlikte kalkınan ve büyüyen bir Akdağmadeni'ni inşa edeceğiz’’ dedi.