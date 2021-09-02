Belediye’den iki yatırım

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Geleneksel Orta Anadolu Mimarisine uygun olarak hazırladığımız, tarihi dokuyu yaşatan, çok yönlü işleviyle hemşehrilerimize nezih bir ortam sağlayacak mahalle konaklarımızın ilkini Tuzkaya Mahallemizde inşa ediyoruz’’ dedi. Konakla ilgili çalışmalara başlanıldığını bildiren Köse, ‘’Söz verdiğimiz gibi diğer mahallelerimizi de tarihi konaklarımızla buluşturacak, geleneğimizi geleceğe taşıyacağız’’ diye konuştu. Başkan Köse, Et ve Süt Kurumu karşısında 5 bin 784 metrekare alan üzerinde planladıkları, bin 320 metrekare kapalı alana sahip düzenli depolama alanı ve binasında da çalışmaların devam ettiğini aktardı.