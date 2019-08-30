Belediyeden hummalı çalışma

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Belediyeye ait eski Hizmet Binası ile Hükümet Konağı eski ek binasının yıkımına karar verdiklerini söyledi. Köse, şehir merkezimizde çirkin görüntü oluşturan iki riskli binanın yıkımının en kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Başkan Köse, “Belediyemizin eski Hizmet Binası ve Hükümet Konağı ek eski binasının yıkım ihalesi tamamlandı. En kısa süre içerisinde binaların yıkımını gerçekleştirip şehir merkezimizi rahatlatacağız. Her iki binamız için deprem risk analizlerini yaptırdık. Bu binalar riskli statüde çıktı. Ekip arkadaşlarımızla görüşerek bu binaların yıkımının uygun olacağı kanaatine vardık’’ dedi.

Belediye Başkanı Köse, eski hizmet binasının bir kısmının daha önce yıkıldığını, kalan kısımda bazı belediye birimlerinin çalıştığını bildirdi. Köse, ‘’Ancak etrafı yıkıldıktan sonra bina çok çirkin bir görüntü oluşturdu. Bina bir şehir merkezine yakışmayacak şekilde duruyor. Aynı şekilde eski hükümet konağı da zaten sıkışık olan şehrimize daha kasvetli bir görüntü oluşturuyordu. Binalarımızın yıkımı gerçekleştikten sonra buralara daha şık daha modern ve kullanışlı yeni binalar yapmak için projelerimizi hazırlayacağız. Ama önceliğimiz şehrimizi rahatlatmak olacak” diye konuştu.

YOL ÇALIŞMASI

Yıkım kararı alınan Yozgat Belediyesi eski hizmet binasının arka kısmında inşa edilen Ticaret Merkezi binasının sebze hali içerisinden geçirilmesi planlanan yol ile ilgili çalışmalara da başlanıldı. Caddede kaldırım çalışmalarına başlanıldı. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, asfalt serim işlemlerine geçileceği, bölgenin çirkin görüntüden kurtarılıp, esnafın sıkıntısının çözüleceği bildirildi.