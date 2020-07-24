Belediyeden gurbetçilere uyarı

SORGUN ilçesine gelen gurbetçilerin araçlarını gelişigüzel park etmeleri üzerine Beledeye tarafından uyarı yapıldı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Baba ocağında misafir gurbetçi hemşehrilerim; Sorgun bizim kadar sizin de şehriniz. Sizleri buralarda görmek maddi manevi her bakımdan çok güzel’’ diyerek, sosyal medya hesabından bir giriş yaptı. Ekinci, uygunsuz park yapılan araçların fotoğraflarını da paylaşarak, ‘’Sayenizde şehrin canlılığı artıyor, hasret gideriyoruz. Ama rica ediyorum herkes gibi sizlerde kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterin. Birbirimize örnek olalım. Başka Sorgun yok. Varımız yoğumuz burası. Şehrimize elbirliği ile katkı sağlayalım. Bu vesile ile hoş geldiniz diyor, iyi tatiller diliyorum’’ ifadelerini kullandı.