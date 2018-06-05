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Belediyeden Gönül Sofrası

YOZGAT Belediyesi ‘Gönül Sofrası’ etkinliklerine TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeden başladı.

Belediyeden Gönül Sofrası

YOZGAT Belediyesi ‘Gönül Sofrası’ etkinliklerine TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeden başladı.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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Belediyeden Gönül Sofrası

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 2018 Yılı Ramazan Etkinlikleri kapsamında uzun süredir hava şartları sebebi ile Gönül Sofrası etkinliğini yapamadıklarını hatırlattı. Arslan, etkinliğin ilkini Mutafoğlu TOKİ konutlarında gerçekleştirdiklerini kaydetti. İlahiler ve kur-an tilaveti eşliğinde mahalle sakinleri iftarlarını gerçekleştirdi. Etkinliğin diğer bölgelerde de yapılacağı bildirildi. 

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