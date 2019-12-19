Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110575
ALTIN
281.153
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7491
EURO
6.5790

Belediyeden ‘Gönül Buluşması’

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, geleneksel hale getirileceği açıklanan ‘Gönül Buluşmaları’ kapsamında mahalle ziyaretlerinde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

Belediyeden ‘Gönül Buluşması’

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, geleneksel hale getirileceği açıklanan ‘Gönül Buluşmaları’ kapsamında mahalle ziyaretlerinde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Belediyeden ‘Gönül Buluşması’

Başkan Köse, bu kapsamda ilk ziyaretini Bahçeşehir Mahallesine yaptı. Mahallede bulunan Emek Apartmanı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sohbet havasındaki görüşmeye katılan mahalle muhtarı Hasan Çaylak ve mahalle sakinleri, Başkan Köse ve beraberindeki heyetle sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı. Başkan Köse, "Geleneksel hale getireceğimiz mahalle buluşması kapsamında bu hafta Bahçeşehir Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Bahçeşehir Mahallesi'nde de hemşehrilerimizden sorun ve talepleri dinledik. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümü için ilgili müdürlüklerimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden ‘Gönül Buluşması’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıtma tamam
Arıtma tamam
UYGULAMA BAŞLIYOR
UYGULAMA BAŞLIYOR
Bu Cami Lavanta Kokacak
Bu Cami Lavanta Kokacak
İşbirliği Protokolü
İşbirliği Protokolü
Çiftçiden şekere ziyaret
Çiftçiden şekere ziyaret
Çamlık Turizme Açılsın
Çamlık Turizme Açılsın
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim