Belediyeden ‘Gönül Buluşması’

Başkan Köse, bu kapsamda ilk ziyaretini Bahçeşehir Mahallesine yaptı. Mahallede bulunan Emek Apartmanı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sohbet havasındaki görüşmeye katılan mahalle muhtarı Hasan Çaylak ve mahalle sakinleri, Başkan Köse ve beraberindeki heyetle sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı. Başkan Köse, "Geleneksel hale getireceğimiz mahalle buluşması kapsamında bu hafta Bahçeşehir Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Bahçeşehir Mahallesi'nde de hemşehrilerimizden sorun ve talepleri dinledik. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümü için ilgili müdürlüklerimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu.