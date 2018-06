Belediyeden gıda yardımı

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Ramazan paketlerinin 4 kişilik bir ailenin yaklaşık bir ay boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığı söyledi. Gürbüz, Sorgun Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti. Gürbüz, "Bu yıl, gıda yardımı için İlçemizdeki yardıma muhtaç, dar gelirli ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileyi tespit ettik. Belediyemizce tespit edilen yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye, temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri, Zabıta Amirliğince adrese dayalı olarak bizzat dağıtıldı’’ dedi.

Başkan Gürbüz, her yıl Sorgun Belediyesi’nin Ramazan ayı münasebeti ile dar gelirli ailelere yönelik gıda paketi yardımlarına devam ettiklerini kaydetti. Gürbüz, ‘’Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Sorgun Belediyesi olarak, manevi değeri yüksek olan Ramazan ayında ve diğer zamanlarda da vatandaşlarımızın umudu ve her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile iftar yapabilsin, sahur yapabilsin düşüncesiyle yardım paketlerinin dağıtımını yapıyoruz" diye konuştu.