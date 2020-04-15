Belediyeden gıda yardımı

Başkan Codar, ‘’Yapılacak gıda yardımlarının ücreti, hayırsever halkımızın katkıları ve belediye bütçesinden karşılanacaktır’’ dedi. Başkan Codar, talep eden esnafın işyerlerinde tekraren dezenfeksiyon hizmeti verdiklerinin de vurguladı. Başkan Codar, ‘’Belediyemiz ekiplerince korona virüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Her eve maske dağıtımımız tamamlanmıştır. Maske alamadım diyen vatandaşlarımız belediyemizin 0354.7361122 telefondan bize ulaşabilirler. Talepleri evlerine götürülerek, teslim edilecektir’’ diye konuştu.