Belediyeden gıda paketi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de Yozgat Belediyesi olarak hem Yozgatlı hemşehrilerimizin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

Başkan Köse, salgın sürecinde işyerlerini kapatan ve işsiz kalan vatandaşlar için gıda ve hijyen paketleri hazırladıklarını bildirdi. Köse, ‘’Ekiplerimiz, paketlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya başladı. Hazırlanan paketlerimizde bir ailenin gerçek ve temel ihtiyaçlarını baz aldık. İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini biraz olsun giderir" diye konuştu.

Yozgat Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşkun da, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin sosyal belediyecilik anlayışı içinde her daim esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Coşkun, ‘’Belediye başkanımız iş yerleri kapalı olan odamız üyesi tüm esnafımıza yardım paketleri göndereceklerini bizlere bildirdi. Esnafımızın ne kadar zor bir durumda olduğunu, bunu en iyi bir esnaf olarak da kendisinin bildiğini, her zaman esnafımız yanında olacağını söyledi’’ ifadelerini kullandı.