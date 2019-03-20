Belediyeden Fener alayı

Etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çok sayıda Yozgat halkı katıldı. Cumhuriyet Alanında sonlanan yürüyüşün ardından, mehter takımı konser verdi. Okunan marşlar ile ecdadın muzaffer olduğu günler miniklere ve vatandaşlara yeniden hatırlatıldı. Okunan Kuranı Kerim ve duaların ardından vatandaşlara Çanakkale menüsünde yer alan yağlı buğday çorbası ve hoşaf ikramı yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Anadolu’nun bir günde vatan olmadığını hatırlatarak, “Biz bugün burada konuşabiliyorsak, bugün rahat içerisinde burada toplanabiliyorsak, milyonlarca şehidimiz, gazimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Yozgat halkıyla birlikte şehitleri yeniden hatırlamak, dünyanı titreten büyük zaferi yeniden anlayıp anlatmak maksadıyla fener alayı düzenlediklerini belirten Arslan, “İnşallah bu tür etkinlikleri 30 Ağustos, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz gibi tarihimizin dönüm noktaları olan günlerde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Haber: Mustafa TEKER

