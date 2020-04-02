Belediyeden esnafa destek

Ünlü, Gülşehri Belediyesi olarak Sorgun esnafına maddi destek sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ünlü, "Biz belde belediyeleri olarak bugüne kadar esnafımızla büyük bir anlayış içerisinde alışveriş yaptık. Şu an ülkemiz büyük bir salgının pençesinde ve esnafımız da bu salgın dolayısıyla ya iş yerini açamıyor ya da satış yapamıyor. Belediyemize bu ay gelen denkleştirme ödeneği ile esnafımıza yaklaşık 400 bin liralık ödeme yaptık. Ayrıca bu ay içerisinde de 350 bin liralık bir alışveriş yapacağız" dedi.