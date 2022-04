Belediyeden destek

Belediye personelleri tarafından gün boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıtımı gerçekleşti. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile bu zamana kadar dar gelirli ailelerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Ramazan ayı nedeniyle yardıma ihtiyaç ailelerimizin rahat ve huzurlu bir ay geçirmesi için, kuru bakliyat, kahvaltılık, makarna, yağ ve şeker gibi ürünlerin bulunduğu erzak paketi belediye ekiplerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi. Özükavak Belediyesi olarak sırf Ramazan ayına özel olmamak şartıyla yardıma muhtaç ailelerimize her zaman her türlü desteği veriyoruz. Her yıl olduğu gibi Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır şekilde yardımlarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından yaptırılan Ramazan paketlerinde bir ailenin ihtiyacını karşılayacak temel besin maddeleri yer alıyor. Özükavak Belediyesi olarak dar gelirli ailelerimizi yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya destek olmaya devam edeceğiz” dedi.