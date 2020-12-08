Belediyeden Covit-19 uyarısı

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, korona virüs salgınının hızla arttığına dikkat çekti. Başkan Altıntaş, ‘Vatandaşlarımızın Dikkatine!’ başlığı altında yaptığı duyuruda, ‘’Kasabamızda son günlerde korona virüs salgını hızla artmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın misafirliği gitmemeleri, misafir kabul etmemeleri, market ve benzeri alış veriş yerlerine giderken maske ve eldiven kullanmaları, birbirleri ile temas etmekten kaçınmaları gerekmektedir. Halkımıza önemle duyurulur’’ ifadelerini kullandı.