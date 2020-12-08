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Belediyeden Covit-19 uyarısı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde belediye tarafından Covit-19 salgınının yayılmaya başladığı belirtilerek, vatandaşların daha dikkatli olmaları, maske, mesafe, hijyen kurallarına titizlikle uyulması istendi.

08 Aralık 2020 Salı 00:41
Belediyeden Covit-19 uyarısı

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, korona virüs salgınının hızla arttığına dikkat çekti. Başkan Altıntaş, ‘Vatandaşlarımızın Dikkatine!’ başlığı altında yaptığı duyuruda, ‘’Kasabamızda son günlerde korona virüs salgını hızla artmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın misafirliği gitmemeleri, misafir kabul etmemeleri, market ve benzeri alış veriş yerlerine giderken maske ve eldiven kullanmaları, birbirleri ile temas etmekten kaçınmaları gerekmektedir. Halkımıza önemle duyurulur’’ ifadelerini kullandı.

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Belediyeden Covit-19 Uyarısı
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