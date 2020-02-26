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Belediyeden çorba ikramı

SORGUN Belediyesi üç ayların başlaması nedeniyle vatandaşlara çorba ikram etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:20
Belediyeden çorba ikramı

Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen çorba ikramında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Recep ayının önemine değinerek af dilenme ve ibadet aylarının başladığına dikkati çekti. Müslümanlar için çok özel günler olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tövbe etmenin, hayır işlerde bulunmanın önemli olduğu aylar olduğunu vurgulayan Ekinci, "Bu vesile ile girmiş olduğumuz mübarek üç ayların ülkemize memleketimize hayırlar getirmesini, sağlık ve afiyet içinde Ramazan ayına ulaşmayı diliyorum" dedi. Ekinci daha sona Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ile vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

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Belediyeden çorba Ikramı
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