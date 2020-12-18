Belediyeden çok amaçlı Wc

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Garajlar Yeni Camii yanına, hem vatandaşların hem de camii cemaatinin kullanabileceği tuvaletin, cami cemaatinin sıcak suyla abdest alabilmelerine, engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanmalarına uygun olarak tasarlandığını bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Belediye olarak sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Sizlere de size sunulan hizmetleri koruyup güle güle kullanmak kalıyor. Çalışmak bize, korumak ve sahip çıkmak size’’ ifadelerini kullandı.