Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediyeden buz pisti

Yozgat Belediyesi, yaptığı çalışma ile başta Lise Caddesi olmak üzere bazı cadde ve sokakları buz pistine çevirdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:27
Belediyeden buz pisti

Sabahın ilk ışıklarında Lise Caddesi ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama çalışması yapan Yozgat Belediyesi buraların buz pistine dönmesine neden oldu. Yıkama çalışması sonrasında havanın soğuk olmasının da etkisi ile yıkama yapılan yerler adeta buz pistine döndü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ise cadde ve sokakların buz pistine döndüğünü görünce şaşkınlık yaşadılar. Belediye tarafından caddelerin yıkandığını öğrenen bazı vatandaşlar ise Yozgtat Belediyesine tepki gösterdi. Özellikle lise caddesinin güneş görmeyen tarafından iş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile ve okuluna gitmeye çalışan öğrenciler buz pistine dönen caddede düşmemek için birbirlerine sarılırken, bazıları da temkinli yürümeye gayret gösterdi. Yozgat Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmaya tepki gösteren vatandaşlar, ‘’Burası kış memleketi, havalar iyice ısınmadan su ile temizlik çalışması mı olur. Sabah evimizden dışarı çıktığımızda ayakta durmakta bile zorlandık. Cadde ve sokakların yıkanmasını isteyenler sabahın erken saatlerinde buzlanma olacağını tahmin edemediler mi?’’ şeklinde tepkilerini dile getirdiler.
Yozgat Belediyesi Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda ise; ‘’Belediyemize bağlı ekiplerimiz hava şartlarının düzelmesi ile birlikte cadde ve sokaklarımızda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol temizliği, yıkama, dezenfeksiyon’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Buz PistiIlerigazetesiMartçarşamba2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberBelediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pide yüz güldürdü
Pide yüz güldürdü
Hasta kabulüne başladı
Hasta kabulüne başladı
Üçte biri cevapsız
Üçte biri cevapsız
Eğitimde öncelik
Eğitimde öncelik
Konferansa davet
Konferansa davet
Bahar temizliği başladı
Bahar temizliği başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim