Belediyeden buz pisti

Sabahın ilk ışıklarında Lise Caddesi ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama çalışması yapan Yozgat Belediyesi buraların buz pistine dönmesine neden oldu. Yıkama çalışması sonrasında havanın soğuk olmasının da etkisi ile yıkama yapılan yerler adeta buz pistine döndü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ise cadde ve sokakların buz pistine döndüğünü görünce şaşkınlık yaşadılar. Belediye tarafından caddelerin yıkandığını öğrenen bazı vatandaşlar ise Yozgtat Belediyesine tepki gösterdi. Özellikle lise caddesinin güneş görmeyen tarafından iş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile ve okuluna gitmeye çalışan öğrenciler buz pistine dönen caddede düşmemek için birbirlerine sarılırken, bazıları da temkinli yürümeye gayret gösterdi. Yozgat Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmaya tepki gösteren vatandaşlar, ‘’Burası kış memleketi, havalar iyice ısınmadan su ile temizlik çalışması mı olur. Sabah evimizden dışarı çıktığımızda ayakta durmakta bile zorlandık. Cadde ve sokakların yıkanmasını isteyenler sabahın erken saatlerinde buzlanma olacağını tahmin edemediler mi?’’ şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Yozgat Belediyesi Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda ise; ‘’Belediyemize bağlı ekiplerimiz hava şartlarının düzelmesi ile birlikte cadde ve sokaklarımızda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol temizliği, yıkama, dezenfeksiyon’’ denildi.