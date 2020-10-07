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Belediyeden bakım evi

Akdağmadeni Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunup, çalışan ailelere destek amacıyla ‘Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ projesiyle ilgili çalışma başlattı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:49
Belediyeden bakım evi

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede eksikliği önemli düzeyde hissedilen ‘Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ projesine yönelik çalışma başlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak, özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak amacıyla hazırlanan projesinin yapım ihalesinin 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Başkan Yalçın, toplamda 2 bin 101 metrekare alan üzerine kurulacak olan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesi içerisinde 0-4 yaş grubu gündüz bakım evi, 4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreşin bulunduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, bunlarla birlikte kapalı çocuk oyun alanı, kafeterya-restaurant, açık oyun- spor alanı, Atatürk Parkı Peyzajı düzenlemesi gibi sosyal alanlarında projede yer aldığının altını çizdi. ‘1 Projeyle 6 Hizmet Alanı’ oluşturduklarını kaydeden Yalçın, ‘’Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Dolayısı ile çocuklarımıza yapılan yatırım Akdağmadeni'nin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar, bizim için ayrıca bir öneme sahiptir. İlçemize yaptığımız yatırımlarla söz verdiğimiz gibi ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Her şeyin en güzelini hak eden insanımıza yönelik daha nice güzel projeleri sizlerden aldığımız güçle başaracağız’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Bakım Evi
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