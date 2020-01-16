BELEDiYEDEN ASFALT VE DURAK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,Çapanoğlu Mahallesinde gerçekleştirdiği toplantıda gelen talepleri değerlendirdi. Hava koşullarının mevsim şartlarının dışında ısınması sonucunda talep edilen yolda asfalt çalışmaları başlatıldı. Başkanımız Köse, “Daha önce de dediğimiz gibi bize gelen hiçbir talebi göz ardı etmiyoruz. Çapanoğlu Mahallemizde gerçekleşen Gönül Buluşması’nda hemşehrilerimizden yoğun bir asfalt talebi gelmişti. Normalde asfalt sezonu şuan mevsim şartlarından dolayı mümkün değildi. Ancak havaların mevsim normalleri dışında ısınması sonucunda hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması bölgede için asfalt serim çalışmalarımızı hemen başlattık’’ dedi. Taksi durağının yerine daha modern, Un Pazarı’nın tarihi dokusunu yansıtan özel tasarım kubbeli yeni durak inşaatına da başlandı. Başkan Celal Köse, “Un Pazarı şehrimizin kalbi denilen bölgemizde yer alıyor. Bu bölgede bulunan taksi durağı şehir estetiğimiz açısından oldukça çirkin bir görüntü sergiliyordu. Biz de bu bölgenin dokusuna yakışan bir taksi durağı inşa ediyoruz. Durağımız, Un Pazarı’nın tarihi dokusunu yansıtan, kubbeli bir şekilde olacak. Bu şekilde taksi durağını da bölgeyle bütünleştirmiş olacağız’’ diye konuştu.