Belediyeden 40 bin maske

AKDAĞMADENİ Belediyesi, korona virüs ile mücadelede en önemli ihtiyaçlardan biri olan tıbbi maske ile ilgili harekete geçerek başlattığı ‘maskeler bizden, önlemleri alıp, evde kalmak sizden’ kampanyası kapsamında 40 bin maske vatandaşlara ulaştırıldı. Akdağmadeni Belediyesi tarafından kısa süre önce başlanan cerrahi maske dikimine gönüllü vatandaşlarda katıldı. Üretimi tamamlanan maskeler belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, korona virüsle mücadele kapsamında maske kullanımı ihtiyacının artığını söyledi. Başkan Yalçın, maskeye toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatandaşlardan gelen talepleri hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Kısa süre önce başladığımız cerrahi maske dikimini gönüllü vatandaşlarımızın katkılarıyla sürdürüyoruz. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu güne kadar kamu kurumlarına, esnafımıza, vatandaşlarımıza ve hatta talepte bulunan köy, belde ve ilçelere malzeme ve ekipman desteğinde bulunduk, yaklaşık 40 bin kadar da maske dağıttık. Çalışmalarınız sonrası 40 bin maske dağıtım için hazırlandı. Özellikle son dönemlerde toplu kullanım alanları, market ve mağazalara maskesiz girişlerin yasaklanması nedeniyle vatandaşımız mağdur oldu. Ayrıca tıbbi standartlara uygun olmayan, ikinci sınıf malzemeden üretilen ve sterilizasyon yapılmayan maskeler halkımızın sağlığını tehlikeye atabilir. Bu hassasiyete istinaden, günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerle üretilen maskeler özel cihazlarda sterilize edilerek sizlerin kullanımına sunulmuştur. Sağlığınız bizim için değerlidir. Akdağmadeni Belediyesi olarak bundan sonraki hedefimiz en kısa sürede ilçemizde yaşayan ve maske ihtiyacı olan her vatandaşımızın ihtiyacını karşılamaktır. Sizler evde kalmaya devam edin, bu zor günleri birlikte atlatacağız, güzel günlere birlikte ulaşacağız’’ dedi.