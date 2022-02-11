Belediye yüzleri güldürdü

Zararsız, ‘’Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse, emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedi. İmzalanan ek protokol ile işçilerimizin maaşlarına yüzde 20 oranında ek zam yapılırken, 2022 yılı Temmuz ayı ve 2023 yılı Ocak ayında memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yansıtılacak. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışan emekçi kardeşlerimizi her zaman yanında olan, Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ve Yozgat Belediyesi Personel Ltd. Şirket Müdürü Yalçın Korkmazyiğit’e, Ek protokolün imzalanmasına katkı sağlayan Hak-İş Konfederasyonumuz ve Hizmetİş Sendikamızın Kıymetli Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim’’ dedi.