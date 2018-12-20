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BELEDiYE TEYAKKUZDA

BELEDiYE TEYAKKUZDA

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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BELEDiYE TEYAKKUZDA

YOZGAT Belediyesi 25 araç, 200 personel, 5 bin ton tuz ve kum stokuyla kar yağışına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi olarak 7 gün 24 saat kış şartlarıyla mücadeleye hazır olduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kış mevsiminde sorun yaşamamak için tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Başkan Arslan, "Malum Yozgat kışın şiddetli geçtiği bir memleket. Biz de buna yönelik olarak kış mevsimi yaklaşırken gerekli organizasyonumuzu yaptık. Tedbirlerimizi aldık. Görevlendirmelerimizi yaptık. Şu anda her türlü kışla mücadele edecek durumdayız. Yaklaşık 25 araç ve 100 civarında personelle karla ve kışla mücadeleye hazırız. Bunun içerisinde temizlik işleri personelimiz hariç. Onlar zaten günlük rutin olarak şehir merkezindeki cadde ve sokakları temizliyorlar. Onları da ilave ettiğimiz zaman 200'ün üzerinde personelle Yozgat'ta kar ve kış temizliğini yapacağız. 25 tane aracımız var. Bunun yaklaşık 7 tanesi tuzlama aracı. Burada öncelikli olarak ana caddelerden nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlamak suretiyle bütün bölgelerimizde kar ve kış temizliğini yapacağız" dedi. 

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