BELEDiYE TAŞINIYOR

Belediyenin hizmet vereceği binaya başkanlık makamı ve başkan yardımcılarının taşındığı öğrenildi. Yozgat Belediyesi’nin kısa süre içerisinde yeni hizmet binasına taşınma işlemini tamamlayacağı bildirildi. Binada bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Arslan, belediye olarak yeni bina için tefrişat harcaması yapılmayacağını, tüm birimlerin mevcut mobilya, teçhizat ve eşyalarıyla yeni binaya geçiş yapacağını ifade etti.