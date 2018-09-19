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BELEDiYE TAŞINIYOR

YOZGAT Valiliği’nin taşınmasıyla birlikte boşalan eski hükümet konağına Yozgat Belediyesi taşınma işlemini başlattı.

BELEDiYE TAŞINIYOR

YOZGAT Valiliği’nin taşınmasıyla birlikte boşalan eski hükümet konağına Yozgat Belediyesi taşınma işlemini başlattı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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BELEDiYE TAŞINIYOR

Belediyenin hizmet vereceği binaya başkanlık makamı ve başkan yardımcılarının taşındığı öğrenildi. Yozgat Belediyesi’nin kısa süre içerisinde yeni hizmet binasına taşınma işlemini tamamlayacağı bildirildi. Binada bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Arslan, belediye olarak yeni bina için tefrişat harcaması yapılmayacağını, tüm birimlerin mevcut mobilya, teçhizat ve eşyalarıyla yeni binaya geçiş yapacağını ifade etti.

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