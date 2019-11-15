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Belediye tahmini bütçeyi açıkladı

YOZGAT Belediye Meclisi toplantısında Yozgat Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi ele alındı.

Belediye tahmini bütçeyi açıkladı

YOZGAT Belediye Meclisi toplantısında Yozgat Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi ele alındı.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Belediye tahmini bütçeyi açıkladı

Yozgat Belediyesi’nin 2020 yılında Musabeyli Köyü yakınlarına kurulacak güneş enerjisi santrali projesi(GES) dışında başka proje olmadığı belirtildi.
Belediye Başkanvekili Ahmet Topuz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi üyelerine bilgi veren Yozgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Bircan, tahmini bütçenin 195 milyon 500 bin olarak öngörüldüğünü, 45 ila 50 milyonluk kısmın GES projesinde harcanabileceğini belirtti.
Bircan, geri kalan kısmın ise belediyenin sunacağı hizmetler ve gider kalemlerinde kullanılacağını anlattı.
Bircan, bütçenin 50 milyonunun borçlanma yoluyla, geriye kalan kısmın ise belediyenin gelirleriyle meydana gelmesinin hedeflendiğini, 2019 yılında Belediye olarak sadece 4 milyon civarında İller Bankası kredisi kullandıklarını söyledi. Meclis üyeleri arasında yapılan bütçe değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer bakanların verdikleri destek vaatlerinin dışında herhangi bir yatırım olmayacağı da ifade edildi.
Öte yandan GES dışında yeni yatırım ve proje kararı alınırsa ek bütçe talebinde bulunulacağı bilgisi de paylaşıldı.

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