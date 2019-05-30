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Belediye Tabelalarına 'TC' eklendi

ÇAYIRALAN ilçesiyle birlikte, Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Belediyesi tabelalarını yenileyerek ‘TC’ ibaresi eklendi.

Belediye Tabelalarına 'TC' eklendi

ÇAYIRALAN ilçesiyle birlikte, Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Belediyesi tabelalarını yenileyerek ‘TC’ ibaresi eklendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Belediye Tabelalarına 'TC' eklendi

31 Mart yerel seçiminde CHP'nin ülke genelinde yönetimi devraldığı belediyelerde olduğu gibi Yozgat'ta kazanılan iki belediyede de alınan karar gereği Türkiye Cumhuriyeti ‘TC’ tabelası takıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, belediye binasının girişindeki tabela ile birlikte Atatürk resmini de yenilediklerini söyledi. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ‘Türkiye Cumhuriyeti Bizim Devletimiz, en kutsalımızdır. Bizler 5 bin yıl devletsiz kalmamış yüce bir milletiz. Devletimiz bundan önceki 16 Türk Devleti gibi kefensiz yatan şehitlerimizin kutsal mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bizlere İngiliz, Fransız, Yunan süngüsünün ucunda mücadele edenlerin mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bizlere bir dilim ekmek, bir yudum su ile Çanakkale’yi geçirmeyenlerin emanetidir. Devletimiz ki, her gün terörle yiğitçe mücadele eden vatan evlatlarımızın bize emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere Koca Seyit’ten, Kara Fatma’dan, Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan mirastır. Bugün bu bilinçle ve yüreğimizde taşıdığımız değerlerle, Devletimizin ismini TC ibaremizi Belediyemize astık’ dedi.

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