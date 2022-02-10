Belediye rekor kırdı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat il ve ilçeler başta olmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile sözleşme imzalayan diğer belediyeler arasından en yük maaşı kendilerinin verdiğini söyledi. 201 belediye şirketi işçini kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile Yerköy Belediyesin rekor kırdığını belirten başkan Yılmaz, “Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkânlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini rekor bir zam yaparak Yozgat il ve ilçeler başta olmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile sözleşme imzalayan belediyeler arasından en yük maaşı vermiş bulunmaktayız. Bu yapmış olduğumuz maaş inşallah diğer il ve ilçelere örnek olur” dedi. Yılmaz, yapılan zamlarla birlikte 2022 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde çalışmakta olan bekar personel maaşı 5 bin 890 lira, evli personel 5 bin 975 lira, evli ve 1 çocuklu personel 6 bin 15 lira, evli ve 2 çocuklu personel 6 bin 55 TL, evli ve 3 çocuklu personel ise 6 bin 105 lira maaş ve sosyal hakları verildiğinin altını çizdi.