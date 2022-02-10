Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye rekor kırdı

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Belediye, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle diğer belediyeler arasında en yüksek maaşı vererek rekor kırdı.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:54
Belediye rekor kırdı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat il ve ilçeler başta olmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile sözleşme imzalayan diğer belediyeler arasından en yük maaşı kendilerinin verdiğini söyledi. 201 belediye şirketi işçini kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile Yerköy Belediyesin rekor kırdığını belirten başkan Yılmaz, “Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkânlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini rekor bir zam yaparak Yozgat il ve ilçeler başta olmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile sözleşme imzalayan belediyeler arasından en yük maaşı vermiş bulunmaktayız. Bu yapmış olduğumuz maaş inşallah diğer il ve ilçelere örnek olur” dedi. Yılmaz, yapılan zamlarla birlikte 2022 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde çalışmakta olan bekar personel maaşı 5 bin 890 lira, evli personel 5 bin 975 lira, evli ve 1 çocuklu personel 6 bin 15 lira, evli ve 2 çocuklu personel 6 bin 55 TL, evli ve 3 çocuklu personel ise 6 bin 105 lira maaş ve sosyal hakları verildiğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Belediye Rekor KırdıYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberHak-işHizmet-işFermanzararsız7.OlağanGenelKurulKongreYerköyBelediyebaşkanıFerhatYılmazBelediyeIşçiEnçokZamYapanRekorKırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tescilli peynirin üretimine başlandı
Tescilli peynirin üretimine başlandı
Başkanlığa devam
Başkanlığa devam
Eğitimlere devam
Eğitimlere devam
Emekçilere müjde
Emekçilere müjde
Taşkın’dan sert tepki
Taşkın’dan sert tepki
İŞKUR’dan eğitim
İŞKUR’dan eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim