Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye personeline eğitim

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Yozgat Belediyesi arasında yapılan iş birliği kapsamında Belediye personeline uyuşturucu eğitim verildi.

17 Mart 2022 Perşembe 00:03
Belediye personeline eğitim

 Yozgat İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen seminerde Belediyem personellerine yönelik ‘Uyuşturucu ve Uyuşturucu ile mücadele’ konulu eğitim verildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Belediyesi Personeline, madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, zararları hakkında bilgilendirmek, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması için uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanıcısı nasıl tanınır, uyuşturucu maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanlar ve belirtileri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu’nda uyuşturucu madde suçları ve cezai yaptırımları, uyuşturucu suçlarında kolluğu destek konularında bilgiler verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye Personeline EğitimYozgatIlerigazetesiMartPerşembeHaberIlEmniyetMüdürüMuratesertürkBelediyePersonelUyuşturucuEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anlamlı buluşma
Anlamlı buluşma
Lösemili hastalara protein desteği
Lösemili hastalara protein desteği
BÜYÜK BAŞARI
BÜYÜK BAŞARI
Ucuz et kuyruğu
Ucuz et kuyruğu
ilk program yapılıyor
ilk program yapılıyor
İl Göç Kurulu Toplantısı
İl Göç Kurulu Toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim