Belediye personeline eğitim

Yozgat İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen seminerde Belediyem personellerine yönelik ‘Uyuşturucu ve Uyuşturucu ile mücadele’ konulu eğitim verildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Belediyesi Personeline, madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, zararları hakkında bilgilendirmek, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması için uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanıcısı nasıl tanınır, uyuşturucu maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanlar ve belirtileri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu’nda uyuşturucu madde suçları ve cezai yaptırımları, uyuşturucu suçlarında kolluğu destek konularında bilgiler verildi.