BELEDiYE ORTAK OLDU

Yozgat’ta bir süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Yozgat Belediyesi de ortak oldu. İlk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacak olan kooperatifinin kurucu yönetimi Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamda ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu. Başkan Köse, Yozgat’ta ilkleri gerçekleştirmek için sürekli çalıştıklarını, yerel yönetimlerin bir ilde kadınların ilk olarak ulaşabildiği yerler olduğunu söyledi. Köse, ‘’Belediye olarak kadının toplumdaki değerini ve yerini güçlendirmek bizim görevlerimiz arasındadır. Yozgat Belediyesi olarak kadınları desteklemeye ve cesaretlendirmeye devam ediyoruz’’ dedi. Köse, Yozgat ilinde yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimlerine destek vermek, kadın istihdamını arttırmak istediklerini kaydetti. Köse, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’in yerelden kalkınma stratejisine ve tedarik zincirine de tam uyumlu olan Sürmeli Kadın Kooperatifimizi destekleme kararı aldık. Bundan dolayı yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen S.S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediye olarak ortak olduk. Sürmeli Kadın Kooperatifi ilk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacaktır’’ diye konuştu. Köse, Yozgat ilinde ilk defa kurulan bir kadın kooperatifine belediyenin de resmi olarak ortak olduğunu, şu anda belediyenin de yardımı ile kalkınma ajansı desteği için projeler hazırlanmaya başlandığının altını çizdi. Köse, ‘’Projenin destek görmesi halinde Oran Kalkınma Ajansımızdan alacakları hibe desteği ile kadınlarımız üretimlerini gerçekleştirecekler. Belediye olarak kadın kooperatifine tesis kurulumu için yatırım alanı desteği de sağlayacağız. Mantar üretiminin hemen ardından ise tesisin kurulacağı alanda fide-fidan, peyzaj bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler gibi üretimini gerçekleştireceklerdir. Burada yetiştirilen ürünler hem belediyemizde kullanılacak hem de diğer belediyelere pazarlanacaktır. Bu sayede kendi üretimimiz olan fide-fidan ve bitkiler il dışından gelmeyecek ve ucuza mal olacaktır. Bizim desteğimiz ile Yozgat ilinde yaşayan kadınlara bir istihdam kapısı açacağız. Kadınların işleteceği bir kooperatifin çok başarılı olacağına ve çok büyüyeceğine eminim” ifadelerini kullandı.