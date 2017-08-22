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‘Belediye ne yapıyor?’

Vatandaş asfalt sonrası ortaya çıkan yol bölme işlemine tepki gösterdi...

‘Belediye ne yapıyor?’

Vatandaş asfalt sonrası ortaya çıkan yol bölme işlemine tepki gösterdi...

22 Ağustos 2017 Salı 00:00
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‘Belediye ne yapıyor?’

Yozgat Belediyesi tarafından mahallelerde yapılan yol düzenleme çalışmalarında belediyenin bazı uygulamalarına vatandaş tepki gösteriyor.
Yozgat Belediyesi tarafından Köseoğlu Mahallesi Kızılay Kan Merkezi’nin bulunduğu caddede yapılan yol düzenleme ve kavşak çalışması mahalle halkının tepkisine sebep oldu.
Yozgat Belediyesi ekipleri, yolda asfalt çalışması yaparak, cadde ve ara sokakları asfalt ile buluşturdu.
Asfalt çalışmasının ardından başlayan ve hangi amaçla yapıldığı kestirilemeyen yol bölme, daraltma ve kavşak çalışmasına ise mahalle halkı tepki gösterdi.
Yapılan kavşak çalışmasıyla geniş asfalt yol daraltılırken, garip kavisler çizilerek inşa edilmek istenen kavşak ta mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Konu sosyal medyaya da taşınırken, bazı vatandaşlar olaya mizahi yönden espriler yapmayı ihmal etmedi.
Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine önceki gün Yozgat Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından yol ortasında oluşturulan garip kavşağın taşlarının sökülerek, kırıldığı ve kavşak çalışmasından vazgeçildiği gözlemlendi.
Yozgatlı vatandaşlar, Yozgat Belediyesi’nin bu tür plansız ve koordinasyonsuz çalışmalarından dolayı zaman kaybettiğini belirterek, teknik işler konusunda belediyenin son derece yetersiz ve eksik iş yaptığı eleştirisinde bulundu.

Son Güncelleme: 22.08.2017 01:18
Anahtar Kelimeler:
Yozgat HaberIleri GazetesiYozgatYozgat Belediyesi
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