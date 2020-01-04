Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
297.301
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8121
EURO
6.6697

Belediye Meclisi toplandı

YOZGAT Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi toplandı

YOZGAT Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
Belediye Meclisi toplandı

Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Meclis oturumunda Denetim Komisyonu üye seçimi, Plan ve Bütçe Üye seçimi, Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri üye seçimi, Defterdarlık Gayrimenkul Satış Komisyonu Üye Seçimi, sözleşmeli personel sözleşmelerinin yenilenmesi, itfaiye ve zabıta personeli fazla çalışma saat ücreti, kadro ihdasının görüşülmesi, fen işleri araç alımı ve imar plan tadilatları görüşülerek karara bağlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!
YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!
NEDEN KAPATILIYOR?
NEDEN KAPATILIYOR?
Gereğini yapıyoruz!
Gereğini yapıyoruz!
Konferans ilgi gördü
Konferans ilgi gördü
Kutsal güven tazeledi
Kutsal güven tazeledi
Avrupa’nın çorabı Yozgat’tan
Avrupa’nın çorabı Yozgat’tan
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim