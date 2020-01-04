Belediye Meclisi toplandı

Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Meclis oturumunda Denetim Komisyonu üye seçimi, Plan ve Bütçe Üye seçimi, Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri üye seçimi, Defterdarlık Gayrimenkul Satış Komisyonu Üye Seçimi, sözleşmeli personel sözleşmelerinin yenilenmesi, itfaiye ve zabıta personeli fazla çalışma saat ücreti, kadro ihdasının görüşülmesi, fen işleri araç alımı ve imar plan tadilatları görüşülerek karara bağlandı.