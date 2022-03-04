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Belediye Meclisi toplandı

Yozgat Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılarak, gündem maddeleri görüşüldü.

04 Mart 2022 Cuma 00:24
Belediye Meclisi toplandı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapılan meclis toplantısında boşalan divan kâtipliğine yedek üye olarak Erdal Bilge Sadef seçildi. Toplantıda Yozgat Müftülüğüne cami yapımı için arsa tahsisinin yapılmasının görüşülerek kabul edildi. Toplantıda, akaryakıt zamlarından dolayı taksimetre ve dolmuş ücret tarifesinde zam yapılması görüşülerek talep, ilgili komisyona aktarıldı. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, dolmuş şoförlerinin zarar ettiğini belirtti. Bunun üzerine 3 lira olan öğrenci biniş ücretinin 5 buçuk liraya, kartı binişlerin 3 buçuk liradan 6 liraya ve 4 buçuk lira olan kartsız binişlerin 6 buçuk liraya yükseltilmesi talep edildi. Köse, şoförleri de halkı da mağdur etmeyeceklerini söyleyerek, gerekli çalışmaların komisyon tarafından yapılacağını belirtti. •Sümeyye İlhan• 

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