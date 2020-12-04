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Belediye meclisi toplandı

YOZGAT Belediyesi 2020 yılı son meclis toplantısını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Başkanlığında gerçekleştirdi.

04 Aralık 2020 Cuma 00:25
Belediye meclisi toplandı

Bilal Şahin Kültür Merkezinde yapılan meclis toplantısında gündem maddelerinde yer olan konularak görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye meclisinin 2020 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantıda birçok gündem maddesini karara bağlayarak 2020 yılını tamamlayacaklarını dile getiren Köse, ‘’İnşallah 2021 yılı Yozgat Belediyemiz için yatırım yılı olacak. Bir çok yapmayı planladığımız ve bu projelerini hazırladığımız yatırımların startını önümüzdeki yıl içerisinde vereceğiz. Yeni yıl hem Yozgat Belediyemiz için hem de Yozgat’ımız için bir atılım yılı olacaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye Meclisi Toplandı
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