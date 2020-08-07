Belediye Meclisi toplandı

Toplam 7 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nin tahsisi konusu görüşüldü. Mülkiyeti Yozgat Belediyesine ait olan ve Yozgat Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsisli olan Alpaslan Türkeş Huzur Evi binası yeniden 10 yıllığına Yozgat Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsisi yapıldı.

MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Yozgat Belediyesi tarafından tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi projesi kapsamında cami çevresinde bulunan iş yerleri alınan karar ile yıkılmıştı. İş yerleri yıkılan iş yeri sahiplerinin mağdur olmaması için 31 ay boyunca iş yeri sahiplerine ücret ödeme taahhüdünde bulunan Yozgat Belediyesi’nin bu ücreti proje değişikliğinden dolayı ödemedi bildirildi. Meclis gündemine taşınan konu görüşülerek karara bağladı. 18 esnaf ile yapılan anlaşma sonrasında bu 18 esnafın mağduriyetinin giderilmesi için 31 aylık toplam 335 bin lira paranın ödenmesine karar verildi.