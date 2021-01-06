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Belediye kendi asgari ücretini ilan etti

2021 yılında çalışanlara uygulanacak asgari ücret ile ilgili tartışmalar devam ederken Yozgat’ta bir belediye yılın ilk 6 ayında uygulayacağı en düşük asgari ücreti, açıklananın üzerinde ilan etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
Belediye kendi asgari ücretini ilan etti

İŞÇİ, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2021'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili tartışmalar devam ederken, özellikle muhalefetteki partilere mensup belediyeler, kendi asgari ücretlerini ilan etmeye devam ediyor. Yozgat’ın Yerköy ilçesi İYİ Partili Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da, hükümet tarafından açıklanan 2 bin 825 liralık asgari ücreti yetersiz buldu. Başkan Yılmaz, kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru da, en düşük asgari ücretin 3 bin 330 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini, insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin ‘Yüzleri Gülsün’ diyerek, ücretlerini yeniden düzenledik’’ dedi. Belediye Başkanı Yılmaz, 2021 yılının ilk altı ayında çalışanların alacakları ücretleri de bir tablo ile duyurdu. Buna göre; 2021 yılının ilk 6 ayı için en düşük personel maaşı bekar çalışanlar için 3 bin 330 lira olarak ilan edildi. Evli olan çalışanlar 3 bin 450 lira, evli çocuklu çalışanlar 3 bin 520 lira, evli 2 çocuklu çalışanlar 3 bin 590 lira, evli 3 çocuklu çalışanlar 3 bin 675 lira ücret alacak. 

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