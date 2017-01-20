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Belediye kan verdi

20 Ocak 2017 Cuma 06:48
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Yozgat Belediyesi Kızılay’ın kan bağış kampanyasına personeliyle birlikte destek verdi. Belediye personeli kan vererek kampanyaya katkıda bulundu.

Belediye kan verdi
Belediye ve Yozgat Kızılay Şubesi işbirliğiyle gerçekleşen kan bağış kampanyası kapsamında belediye personelleri kan bağışında bulunarak, kampanyaya katkıda bulundu.
Yozgat Belediyesi’nden alınan bilgiye göre yaklaşık 70 personel ile kan bağış kampanyasına destek verildiği bildirildi.
Belediyenin tüm birimleri gün içerisinde belediye meclis salonunda oluşturulan kan toplama alanına gelerek kampanyaya destek verdi.
Kızılay Kan Bağış Merkezi personeli ise belediye personeline teşekkür etti.
Kızılay Kan Bağış Merkezi personeli, bazı kurumların hedeflenen sayının çok altında destek vermesine karşın, basına abartılı beyanat verdiğini belirterek, bu durumun kendilerini üzdüğünü de hatırlatarak, imkanı olan herkesi kan vermeye davet etti.
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