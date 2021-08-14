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Belediye işçilerine zam

Yozgat Belediyesi bünyesindeki temizlik şirketinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:43
Belediye işçilerine zam

Yozgat Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından imzalanan iki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin ücretlerine birinci yıl ilk 6 aylık dönem için yüzde 35 oranında zam yapıldı.
Hizmet-İş Sendikası ile Yozgat Belediyesi YBK İnşaat Temizlik ve Ticaret Limited Şirketinde çalışan işçileri kapsayan iki yıl süreli toplu iş sözleşme törenle imzalandı. Sözleşme ile işçilerin taban yevmiyelerine sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 5, ikinci yıl birinci 6 ay için yüzde 5 ikinci 6 ay için de yüzde 6 oranında zam yapılması uygun bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Emekçi kardeşlerimizin hakkını vermekten hiç bir zaman imtina etmedik, etmeyeceğiz. Sözleşme süresi boyunca emek veren ekibimize ve sendika yetkililerine teşekkür ediyor, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.  Eşit işçiye eşit ücret kapsamında, Belediye Personel şirketimizde çalışa işçilerin 55 tutarındaki ikramiyelerini de sendika ile yatığımız protokol ile 60 yevmiyeye yükselttik’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Yozgat Belediye başkanlığında çalışan sendikamız üyesi işçiler iyi bilsinler ki, İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanları var.  Biz emekçilere düşen gece gündüz, soğuk sıcak demeden daha fazla çalışıp, aldığımız her kuruşu helal ettirmek.  İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ve ekibine şahsım yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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Belediye Işçilerine Zam
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