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Belediye icra takibi başlatıyor

ÇAYIRALAN Belediyesi, alacaklarının tahsili için gönderdiği tebligatın ardından verdiği süre sonucunda borcunu ödemeyen kamu kurumu, özel firma ve şahıslarla ilgili icra takibatına başlanılacağını duyurdu.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:42
Belediye icra takibi başlatıyor

 Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kamu kurum, özel firma ve şahıslardan emlak vergisi, ilan tabela vergisi, kira, su ücreti gibi alacak toplamının bir milyon 500 lira olduğunu söyledi. Başkan Codar, belediyenin alacaklarıyla ilgili daha önceden duyurular ve ilan yolu tebligat yapılarak, yasal yollara başvurulacağının belirtilmesine rağmen, alacakların tahsil edilemediğini bildirdi. Codar, ‘’Sosyal adalet ve kamu hakkı koruma sorumluluğum gereği belediyemizin tüm alacakları 10 gün içinde listelenip gerekli haciz işlemlerinin başlatılması için kurum Avukatımıza talimat verilmiştir.     Halkımızın belirtilen süreyi dikkate alması durumunda ileride oluşacak mağduriyet giderilmiş olacaktır’’ dedi.

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Belediye Icra Takibi Başlatıyor
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