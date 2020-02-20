Belediye icra takibi başlatıyor

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kamu kurum, özel firma ve şahıslardan emlak vergisi, ilan tabela vergisi, kira, su ücreti gibi alacak toplamının bir milyon 500 lira olduğunu söyledi. Başkan Codar, belediyenin alacaklarıyla ilgili daha önceden duyurular ve ilan yolu tebligat yapılarak, yasal yollara başvurulacağının belirtilmesine rağmen, alacakların tahsil edilemediğini bildirdi. Codar, ‘’Sosyal adalet ve kamu hakkı koruma sorumluluğum gereği belediyemizin tüm alacakları 10 gün içinde listelenip gerekli haciz işlemlerinin başlatılması için kurum Avukatımıza talimat verilmiştir. Halkımızın belirtilen süreyi dikkate alması durumunda ileride oluşacak mağduriyet giderilmiş olacaktır’’ dedi.