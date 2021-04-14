Belediye hız kesmiyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yukarı Mahalle Toki Evleri site yöneticileri ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Coşar, verdikleri söz doğrultusunda Yukarı Mahalle’nin çehresini değiştirecek yoğun bir çalışmayı başlattıklarını bildirdi. Coşar, ‘’Bu kapsamda, TOKİ Evleri Sitesinin çevresini beton duvar ile çevrilmesine yönelik çalışma başlattık. Tır parkı ihtiyacını karşılamak üzere otopark, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, güvenilir ulaşım sağlaması amacıyla yol yapım ve bakım onarım çalışmalarımızı gayretle devam ettirerek, tek tek hayata geçireceğiz’’ dedi.