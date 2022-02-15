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BELEDiYE HER ALANDA

Yozgat Belediyesi, Belediyenin kendi rutin işleri dışında, kültür, sanat ve üretime yönelikte faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde Kültür sanat etkinliği olarak Türk Sanat Müziği korosu oluşturulurken, Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi’nin paydaşı olarak ta yöresel ürünlerin üretilip satışına destek veriyor. Ayrıca tarihi eski Askerlik Şubesi’ni Kültür Merkezi’ne dönüştüren Yozgat Belediyesi burada da haftanın belirli günleri, kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı sohbet programları, konferanslar düzenleniyor.

15 Şubat 2022 Salı 00:41
BELEDiYE HER ALANDA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye olarak kültürel, sanatsal ve üretime yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye bünyesinde daha önce oluşturulan Türk Sanat Müziği korosunu tekrardan faaliyete geçirdiklerini ve koronun çalışmalarına başladığını dile getiren Köse, ‘’Türk Sanat Müziği koromuz kültür merkezine dönüştürdüğümüz eski Askerlik Şubesi binasında, tarihi binanın ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Türk Sanat Müziği koromuz çalışmalarını tamamladıktan sonra halkımıza ücretsiz olarak konser de verecekler. Yozgatlı Sanat Müziğini seven insanlardan oluşan koromuz haftanın belirli günlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yine eski Askerlik Şubesi binamızda haftanın belirli günleri gündüz saatlerinde kadınlarımıza, akşam saatlerinde ise erkeklerimize yönelik sohbet programları düzenliyoruz. Düzenlediğimiz sohbet programlarımıza ciddi şekilde katılımda sağlanıyor. Sohbet programlarımıza, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğümüz, Yozgat Bozok Üniversitesi gibi kurumlarımız da destek veriyorlar. Her hafta farklı konuklar ve konuların yer aldığı sohbet programlarımız da verimli geçiyor. Bunların dışında Belediyemizin de paydaşlarından olduğu Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifimizi destekleyerek üretime yönelikte çalışmalar başlattık. Belediyemize ait bir iş yerini Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi’ne ücretsiz olarak tahsis ettik. Burada kadınlarımız kendilerinin ürettiği el emeklerini, Yozgat’a özgü yöresel ürünlerimizi üretip, satışa sunma imkanı bulacaklar. Tabi kadınlarımız üretip satış yaparken de ev ekonomilerine de katkı sağlayacaklar. Biz Yozgat Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız, üretenin her zaman yanındayız ve elimizden gelen desteği de veriyoruz. Yozgat’ta il merkezinde kadınlarımıza yönelik kooperatifler bulunmuyordu. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte devletimizin de destekleri ile Yozgat il merkezinde üretici kadın kooperatiflerimizin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İl merkezinde kurulan kadın kooperatiflerimiz üretime ve ürettiklerini satışına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyorlar. Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifimiz belediyemiz tarafından verilen iş yerinde üretime ve satışa yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir diğer kadın kooperatifimiz olan Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise Yozgat’ın tescilli markalarından Çanak Peyniri üretimini ve satışını gerçekleştirirken, Yozgat’a özgü Bozkırın Aşkı isimli bir çam kolonyasının da üretimini yaparak satışa sunmaya başladı. Hatta önceki gün Çam kolonyasının lanstmanı gerçekleştirildi ve bu lansmana da eşim ile birlikte katıldık. Kadınlarımız ürettikçe Yozgat kazanacak, kadınlarımız ürettikçe hem ev ekonomilerine hem de Yozgat ekonomisine katkı sunacaklar’’ dedi.

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