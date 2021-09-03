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Yozgat
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Belediye ek kredi istedi

Yozgat Belediyesi İller Bankasından kullanacağı kredi limitinin dolması medeniyle Belediye Meclisinden ek kredi kullanmak için yetki istedi.

03 Eylül 2021 Cuma 00:10
Belediye ek kredi istedi

Yozgat’a yapılan çeşitli yatırımlar ve alınan araçlar için keredi kullanan Yozgat Belediyesi 2021 yılındaki kredi kullanım hakkını tamamlamış oldu. Dün Belediye Meclis Başkanvekili Osman Erdem Başkanlığında toplanan Belediye Meclis gündemime gelen borçlanma izninin verilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Borçlanma izninin verilmesi ile birlikte Yozgat Belediyesine tahsisi yapılan Spor Vadisinin kalan kısımlarının tamamlanması için 7 milyon lira kredi kullanılarak Spor Vadisinin tamamlanması amaçlanıyor.

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Belediye Ek Kredi Istedi
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