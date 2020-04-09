Belediye dezenfekte tüneli kurdu

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, halkın sağlığını korumak için çalışmaları her alanda sürdürdüklerini söyledi. Korona virüs salgının yayılmaması için cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini aktaran Yılmaz, "İlçemizin korona virüsten kurtulması için belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize her çarşamba kurulan pazar yerinin girişine dezenfektan tüneli kurduk. Pazara gelen vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyoruz, ateşini ölçtükten sonra dezenfektan tünelinden geçmesini sağlayıp pazara alıyoruz" dedi. Yılmaz, dezenfektan tünelinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve insan sağlığını etkilemediğini vurguladı.