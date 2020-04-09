Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93225
ALTIN
359.059
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.4077
EURO
7.3503

Belediye dezenfekte tüneli kurdu

YERKÖY ilçesinde belediye, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında her çarşamba günü kurulan sebze pazarı girişine dezenfektan çadırı kurdu.

09 Nisan 2020 Perşembe 03:33
Belediye dezenfekte tüneli kurdu

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, halkın sağlığını korumak için çalışmaları her alanda sürdürdüklerini söyledi. Korona virüs salgının yayılmaması için cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini aktaran Yılmaz, "İlçemizin korona virüsten kurtulması için belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize her çarşamba kurulan pazar yerinin girişine dezenfektan tüneli kurduk. Pazara gelen vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyoruz, ateşini ölçtükten sonra dezenfektan tünelinden geçmesini sağlayıp pazara alıyoruz" dedi.  Yılmaz,  dezenfektan tünelinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve insan sağlığını etkilemediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Belediye Dezenfekte Tüneli Kurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Av yasağı uyarısı
Av yasağı uyarısı
Saygı Öztürk köşesine taşıdı
Saygı Öztürk köşesine taşıdı
Mercimek üreticisine destek yok!
Mercimek üreticisine destek yok!
Esnaf ciddi ekonomik burhan içerisinde
Esnaf ciddi ekonomik burhan içerisinde
Sağlık çalışanları için yüz siperliği
Sağlık çalışanları için yüz siperliği
Ramazan'da camiler açık olacak mı?
Ramazan'da camiler açık olacak mı?
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim