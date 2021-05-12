Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1445
ALTIN
490.098
DOLAR
8.2968
STERLİN
11.7348
EURO
10.0898

BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT

Sorgun ilçesinde belediyenin de yüzde 8 pay sahibi olduğu, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda şubat ayında dikimi yapılan fidelerden ilk hasat yapılmaya başlandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:22
BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT

SORGUN İlçesinde, belediyenin de üretiminden yüzde 8 oranında pay sahibi olduğu sera tesislerine şubat ayı içerisinde dikilen fidelerden ilk hasat yapılmaya başlandı. Sera tesislerindeki domates hasadına katılan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, jeotermal enerji ile ısıtılan sera tesislerine 110 bin domates fidenin dikiminin yapıldığını, fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınarak, pazara sunulduğunu bildirdi. Ekinci, jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan ilçede kurdukları serada tesisinde domates üretiminin yapılacağını söyledi. Ekinci, 30 dönüm alanda oluşturulan seranın, jeotermal enerjiyle ısıtıldığını, 40 kişinin de istihdam edildiğini kaydetti. Çalışanların sayısının daha sonraki dönemlerde artacağına vurgu yapan Ekinci, sera tesisinde yılda yaklaşık 2 bin ton domates üretiminin yapılmasının planlandığını ifade etti. Başkan Ekinci, ilçede yeni sıcak su kaynağı arayışının devam ettiğini, bulunacak yeni kaynaklarla seracılığın önünü açacaklarını, bununla birlikte ilçede üretime ve istihdama yönelik yeni yatırımlar kazandırmak için çalıştıklarını bildirdi. Seyfettin Sağlam 

Anahtar Kelimeler:
BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HANEMiZ DE KUÇULDU
HANEMiZ DE KUÇULDU
Kaymakam elleriyle besledi
Kaymakam elleriyle besledi
Çevre duyarlılığı
Çevre duyarlılığı
PROTESTO EDiLDi
PROTESTO EDiLDi
Para cezası kesildi
Para cezası kesildi
Bayram temizliği
Bayram temizliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim