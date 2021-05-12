BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT

SORGUN İlçesinde, belediyenin de üretiminden yüzde 8 oranında pay sahibi olduğu sera tesislerine şubat ayı içerisinde dikilen fidelerden ilk hasat yapılmaya başlandı. Sera tesislerindeki domates hasadına katılan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, jeotermal enerji ile ısıtılan sera tesislerine 110 bin domates fidenin dikiminin yapıldığını, fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınarak, pazara sunulduğunu bildirdi. Ekinci, jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan ilçede kurdukları serada tesisinde domates üretiminin yapılacağını söyledi. Ekinci, 30 dönüm alanda oluşturulan seranın, jeotermal enerjiyle ısıtıldığını, 40 kişinin de istihdam edildiğini kaydetti. Çalışanların sayısının daha sonraki dönemlerde artacağına vurgu yapan Ekinci, sera tesisinde yılda yaklaşık 2 bin ton domates üretiminin yapılmasının planlandığını ifade etti. Başkan Ekinci, ilçede yeni sıcak su kaynağı arayışının devam ettiğini, bulunacak yeni kaynaklarla seracılığın önünü açacaklarını, bununla birlikte ilçede üretime ve istihdama yönelik yeni yatırımlar kazandırmak için çalıştıklarını bildirdi. Seyfettin Sağlam