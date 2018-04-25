Belediye, Çiğdemli’ye bileniyor

Yozgat Belediyespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, grupta Tuzkayaspor ile kendilerinin aynı puanda olduklarını ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer aldıklarını söyledi. Bu hafta şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Doğan, ‘’Çiğdemlispor’da bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. Sahadan galibiyet ile ayrılan taraf şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayacak. Ligin ilk yarısında konuk ettiğimiz rakibimize şansız bir şekilde yenilmiştik. Şimdi Sorgun’a Çiğdemlispor’u yenemeye gideceğiz ve istediğimiz sonucu alıp avantajımızı sürdüreceğiz. Şuanda bulunduğumuz B grubunda yer alan üç takımda şampiyonluk için mücadele ediyor. İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin en zor grubunda yer alıyoruz. Bu grupta şampiyonluk aslanın midesinde. Ben takımımıza güveniyorum ve lig sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız’’ dedi.

