Belediye çalışmalarına hız verdi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Nida Tüfekçi Parkı yanında bulunan ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle yıpranan yolun yeniden yapılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Emek Mahallesinde altyapı eksikliğinden dolayı birçok vatandaşın mağdur olduğu bölgede yaklaşık 300 metre yeni kanalizasyon hattı yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın sağlığının korunması için büyük gayret sarf ederken belediyemiz hizmetlerini de hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımıza durmak bilmeden devam ediyoruz’’ diye konuştu.