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Belediye Çalışmaları tanıtıldı

AK Parti Yozgat İl Yönetimi, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yönetiminde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin bir bölümünü gezip, ilgililerden bilgi aldı.

Belediye Çalışmaları tanıtıldı

AK Parti Yozgat İl Yönetimi, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yönetiminde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin bir bölümünü gezip, ilgililerden bilgi aldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Belediye Çalışmaları tanıtıldı

Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, yollar, parklar, bahçeler, sosyal alanlar, konaklar, oyun sahaları, insanların rahatça yürüyebildiği, bebek arabaları ve engellilerin rahatça hareket edebildiği geniş kaldırımlar, tesisler hakkında bilgi verdi. Çöpten elektrik üretimine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi alan AK Parti yönetimi, çalışmalarından dolayı Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve ekibine teşekkür etti. 

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